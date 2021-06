Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug.

Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Münster. Eine Woche nach Messerangriffen auf zwei Männer am Aasee in Münster hat die Polizei einen dringend tatverdächtigen Mann vorläufig festgenommen.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wurde der 20-Jährige am Freitag nach Zeugenhinweisen in Nottuln im Kreis Coesfeld gefunden.Er soll am vergangenen Freitag einen 20-jährigen durch Stiche in Lunge, Bauch und Leber lebensgefähr