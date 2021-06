Zwei Tote in Espelkamp: Polizei umzingelt Haus in Niedersachsen

Diepenau: SEK-Kräfte der Polizei umstellen das Wohnhaus des mutmaßlichen Tatverdächtigen.

dpa/Lino Mirgeler

Espelkamp. In Espelkamp in Nordrhein-Westfalen sind am Donnerstagvormittag zwei Menschen erschossen worden. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht.

Nach Schüssen mit zwei Toten in Espelkamp in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei im Kreis Nienburg in Niedersachsen das Haus des mutmaßlichen Täters umstellt. Nach Angaben der Ermittler ist der Verdächtige 52 Jahre alt und stammt aus Diepen