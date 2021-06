Zwei Tote nach Schüssen in Espelkamp

Nach Schüssen in Espelkamp (Kreis Minden-Lübbecke) ist die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort.

NWM-TV

Espelkamp. Am Donnerstagvormittag sind in der Stadt Espelkamp (Nordrhein-Westfalen) tödliche Schüsse gefallen. Ein Opfer wurde in einem Haus getötet, das andere davor. Aktuell gibt es widersprüchliche Informationen, ob der Täter sich noch auf der Flucht befindet oder nicht.

In Espelkamp (Kreis Minden-Lübbecke) sind nach Angaben der Bielefelder Polizei zwei Menschen erschossen worden. Der Täter befinde sich noch auf der Flucht, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Die Nachrichte