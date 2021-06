Diepenau: SEK-Kräfte der Polizei umstellen das Wohnhaus des mutmaßlichen Tatverdächtigen.

dpa/Lino Mirgeler

Espelkamp. In Espelkamp in Nordrhein-Westfalen sind am Donnerstagvormittag zwei Menschen erschossen worden. Der mutmaßliche Täter wurde in Niedersachsen festgenommen. Über das Motiv ist noch nichts bekannt.

Nach tödlichen Schüssen auf eine Frau und einen Mann in Espelkamp in Ostwestfalen hat die Obduktion der Leichen begonnen. Das sagte die Bielefelder Polizei am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Der am Donnerstag rund sechs Stunden n