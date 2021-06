Frau und Mann in Espelkamp getötet: Was über das Tatmotiv bekannt ist

Tödliche Schießerei in Espelkamp: Bei den Opfern des Angriffs handelt es sich um einen 48-jährigen Mann und eine 51-jährige Frau. Ein Opfer wurde in einem Haus in der Innenstadt getötet.

dpa/Moritz Frankenberg

Espelkamp. In Espelkamp in Nordrhein-Westfalen sind am Donnerstagvormittag zwei Menschen erschossen worden. Der mutmaßliche Täter wurde in Niedersachsen festgenommen. Für das Tatmotiv gibt es eine vorsichtige Beschreibung.

Nach den tödlichen Schüssen auf eine Frau und einen Mann im ostwestfälischen Espelkamp sind am Freitag die Leichen obduziert worden. Ein Ergebnis lag nach Angaben der Bielefelder Polizei bis zum Nachmittag noch nicht vor. Unter dem Verdacht