Eine Statue der Justitia steht unter freiem Himmel.

Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Münster. Mit den Plädoyers der Nebenkläger wird am Donnerstag (9.00 Uhr) der Hauptprozess im Missbrauchskomplex Münster fortgesetzt.

Anschließend sollen sich am Landgericht Münster die ersten Verteidiger zum Strafmaß äußern. Die Staatsanwaltschaft hatte am Dienstag am 48. Prozesstag für den mutmaßlichen Haupttäter aus Münster (28) 14 Jahre Haft mit anschließender Sicher