Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet.

Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Ahlen. Ein Mann hat in Ahlen (Kreis Warendorf) seine Frau und Tochter geschlagen und ist danach betrunken mit seinem Wagen davongefahren.

Zunächst wurden die Einsatzkräfte am Montagabend gerufen, weil sich der 43-Jährige mutmaßlich vom Balkon stürzen wollte, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Dann habe sich herausgestellt, dass der Mann die Absicht in betrunkenem Z