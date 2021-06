Leere Flaschen schwimmen als letzten Überreste einer Party im Aachener Weiher.

Roberto Pfeil/dpa

Münster. Feiern ja, aber an mehreren Orten in Nordrhein-Westfalen eskalierten am Wochenende Feste im Freien. Polizei und Ordnungsämter beraten derzeit, wie die Reaktion auf das zum Teil aggressive Verhalten der Partygänger aussehen könnte.

Nach zahlreichen Angriffen auf kommunale Ordnungskräfte und Polizisten am Wochenende in Nordrhein-Westfalen beraten die Behörden derzeit über weitere Maßnahmen. „Stadt und Polizei werten die Geschehnisse im Bereich des Aasees aktuell gemein