Stefanos Tsitsipas in Aktion.

Michel Euler/AP/dpa/Archivbild

Halle (Westfalen). French-Open-Finalist Stefanos Tsitsipas hat seine Teilnahme am Tennis-Rasenturnier im westfälischen Halle kurzfristig abgesagt.

Der Weltranglistenvierte hatte erst am Sonntag in Paris das French-Open-Finale gegen Novak Djokovic verloren und für das Turnier in Halle eine Wildcard erhalten. Doch am Montag teilte der Veranstalter mit: „Stefanos Tsitsipas hat sich aus