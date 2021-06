Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen mit Blaulicht.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Billerbeck. Ein Mann ist bei einem Flug mit seinem Hängegleiter bei Billerbeck (Kreis Coesfeld) in ein Rapsfeld gestürzt und schwer verletzt worden.

Der 57-Jährige wollte gerade zur Landung ansetzen, als er abrupt an Höhe verlor, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dann stürzte er 20 Meter in die Tiefe. Der Pilot aus den Niederlanden wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Kranke