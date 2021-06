„Aggressive Randalierer“: Polizei räumt Wiese am Aasee

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Münster. Körperverletzungen, Pyrotechnik und Flaschenwürfe: „Wegen aggressiver Randalierer“ hat die Polizei in der Nacht auf Samstag eine beliebte Wiese am Aasee in Münster geräumt.

Nachdem Kontrollen der Stadt zunächst Wirkung gezeigt und Hunderte