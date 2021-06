Ein Mann öffnet auf einem Smartphone die Doctolib-App.

Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Bielefeld. Der Negativpreis „Big Brother Award“ in der Kategorie Gesundheit geht 2021 an das Berliner Unternehmen Doctolib.

Der Negativpreis „Big Brother Award“ in der Kategorie Gesundheit geht 2021 an das Berliner Unternehmen Doctolib. Die ungeliebte Auszeichnung wurde am Abend in Bielefeld durch den Datenschutzverein Digitalcourage verliehen. Laut Begründung m