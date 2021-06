Tennis-Star Roger Federer holt zum Aufschlag aus.

Michel Euler/AP/dpa/Archivbild

Halle (Westfalen). Tennis-Topstar Roger Federer hat nach seinem Rückzug von den French Open und vor seinem Start im westfälischen Halle eine viertägige Trainingspause eingelegt.

Sein Knie habe Erholung gebraucht, sagte der Schweizer am Freitag bei einer Video-Pressekonferenz. Erst am Donnerstag habe er zum ersten Mal kurz auf Rasen trainiert. „Ich bin optimistisch, dass ich mich in den nächsten Tagen okay fühlen w