Beim Spielen darf sie ab: Ab Samstag können Kinder im Kreis Gütersloh ohne Maske und Mindestabstand auf Spielplätzen spielen (Symbolbild).

dpa/Robert Michael

Gütersloh. Die Inzidenz im Kreis Gütersloh lag am Donnerstag, 10. Juni, nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 24,4 und damit am fünften Werktag unter 50. Am Samstag rückt der Kreis deshalb in die Inzidenzstufe 2. Diese Lockerungen stehen an.

Die Kontaktbeschränkungen sind nach Mitteilung des Kreises Gütersloh von den Lockerungen betroffen. Ab Samstag dürfen sich beliebig viele Personen aus drei Haushalten treffen, oder – falls es mehr Haushalte sind – maximal zehn Per