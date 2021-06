Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle.

Minden. Um eine Entenfamilie mit neun Küken nicht zu verletzen, hat ein Autofahrer in Minden am Mittwoch stark gebremst und so einen Auffahrunfall ausgelöst.

Der 34-Jährige habe seinen Wagen abrupt abgebremst, als die Tiere vor ihm über die Fahrbahn watschelten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein ihm folgender 71-Jähriger kam mit seinem Auto indes nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und kr