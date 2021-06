Starkregen in NRW sorgt für Überschwemmungen

Ein Feuerwehrmann geht über eine überflutete Straße.

-/Feuerwehr Bottrop/dpa/Handout

Laer. Starkregen und Gewitter haben in Teilen Nordrhein-Westfalens zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehr und Polizei geführt.

Etwa in Laer (Kreis Steinfurt) sei ein Bach übergelaufen und habe zu Überflutungen auf Straßen geführt und Keller vollaufen lassen, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen. Insgesamt seien am Donnerstagabend rund 50 wetterbedingte