Einsätze wegen Starkregens: Unwettergefahr am Wochenende

Ein Feuerwehrmann geht über eine überflutete Straße.

-/Feuerwehr Bottrop/dpa/Handout

Laer. Starkregen und Gewitter haben der Feuerwehr in manchen Landesteilen viel Arbeit bereitet. Keller liefen voll, Straßen waren überschwemmt. Auch am Wochenende bleibt die Gefahr von Unwettern bestehen.

Gewitter, Starkregen, Hagel: Auch am Wochenende müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf Unwetter einstellen. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) könnte es vor allem am Samstag örtlich Gewitter und heftigen Sta