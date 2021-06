Zwei tödliche Pedelec-Unfälle in Gütersloh und im Münsterland

Ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht fährt auf einer Straße.

Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Gütersloh. Kurz hintereinander sterben eine 90-Jährige und ein 30-Jähriger in Westfalen nach Unfällen. Beide waren mit einem Pedelec unterwegs.

Zwei Menschen sind am Mittwochnachmittag in Westfalen mit ihrem Pedelec tödlich verunglückt. Beide stießen mit einem Auto zusammen. Pedelecs sind Elektrofahrräder, die nur dann Motorunterstützung bieten, wenn der Fahrer in die Pedale tritt.