Das Projekt „wellcome“ bietet jungen Familien im Tecklenburger Land praktische Hilfe nach der Geburt.

Christoph Niemann

Westerkappeln/Lotte. Die ersten Monate nach der Geburt eines Babys sind für viele Eltern eine Herausforderung. Ganz besonders gilt das in Zeiten der Pandemie, in denen Unterstützung durch Familie und Freunde sowie der Austausch in Kursen zusätzlich eingeschränkt ist. Wenn diese Unterstützung fehlt, springen im Tecklenburger Land die Ehrenamtlichen von „wellcome“ ein.

Die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Diakonischen Werks Tecklenburg vermittelt nach eigenen Angaben Ehrenamtliche an Familien in Westerkappeln, Lotte und anderen Orten im Tecklenburger Land.Das Projekt „wellcome – prak