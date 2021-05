Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Havixbeck. 74 Brieftauben haben Unbekannte aus einem Garten in Havixbeck (Kreis Coesfeld) gestohlen.

Die Diebe hätten in der Nacht zum vergangenen Samstag einen Maschendrahtzaun beschädigt und seien so auf das Gelände gelangt, teilte die Polizei am Montag mit. Zudem hätten die Einbrecher zwei Uhren, ein Abstammungsbuch und Informationsblä