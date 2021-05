Streit: 21-Jähriger wegen versuchten Totschlags in U-Haft

Versmold. Nach einem Streit mit zwei Verletzten in Versmold im Kreis Gütersloh sitzt ein 21-Jähriger seit Sonntag wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

Der Tatverdächtige soll am Samstag gegen 14.00 Uhr die beiden 21-jährigen Opfer nach einem Streit vor einem Haus mit einem Messer angegriffen haben, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Bielefeld am Montag gemeinsam mitteilten. Zu