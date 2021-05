Blaulicht leuchtet auf einem Einsatzfahrzeug.

Ibbenbüren. Eine 30 Jahre alte Autofahrerin ist in Ibbenbüren (Kreis Steinfurt) auf ein anderes Auto aufgefahren und hat laut Polizei damit einen Unfall mit vier Verletzten verursacht.

Der Wagen am Samstag vor ihr habe an einem Kreisverkehr gewartet und sei durch den Aufprall in zwei weitere wartende Fahrzeuge geschoben worden, teilte die Polizei mit. Das Auto der 30-Jährigen schleuderte nach rechts und beschädigte dabei