Wieder Gäste im Großen Kiepenkerl in Münster

Die Skulptur eines Kiepenkerls steht an der Gaststätte „Großer Kiepenkerl“.

Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Münster. Hochgefühle überall: Mit einem feiernden frischvermählten Ehepaar ist die Gaststätte Große Kiepenkerl in Münster am Freitagmittag in den Tag gestartet.

Dank niedriger Inzidenzwerte darf in der Stadt die Gastronomie auch ihre Innenräume für Gäste wieder öffnen. Am Mittag gab es Sekt für das Hochzeitspaar. Chefin Wilma von Westphalen freute sich über gut gelaunte Gäste und Mitarbeiter. „Das