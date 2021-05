Kinder melden Frau in Fluss: Vermutlich Fehlalarm

Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Herford. In einem Großeinsatz haben Dutzende Feuerwehrleute und Taucher am Freitagabend die Ufer des Flusses Werre in Herford nach einer vermeintlichen Vermissten abgesucht.

Auch ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera war im Einsatz. Drei Kinder im Alter zwischen 10 und 13 Jahren hatten zuvor die Polizei alarmiert, weil sie beobachtet hätten, wie eine junge Frau im Wasser untergetaucht sei, sagte ein Poli