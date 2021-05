Ein Fußball-Spiel.

Bielefeld. Vor dem wichtigen Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG 1899 Hoffenheim hat Arminia Bielefeld keine Ausfälle zu beklagen.

In Bestbesetzung könnte der Tabellen-16. bereits an diesem Wochenende zumindest den direkten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga verhindern: Dafür müsste Bielefeld das dritte Heimspiel in Serie gewinnen, und gleichzeitig dürfte der 1. FC Kö