34 Polizei-Einsätze an Impfzentren

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Bielefeld. Millionen Menschen wurden in NRW bereits geimpft - die Zahl der Polizeieinsätze rund um Impfzentren hält sich dagegen in Grenzen. Die Bandbreite an Verdachtsmomenten geht von Bedrohung über Diebstahl und Sachbeschädigung bis hin zu Cyberangriffen.

Die Polizei in NRW hat seit Anfang Januar 34 „besondere Vorkommnisse“ an und in den Impfzentren des Landes registriert. Dazu gehörten neben Bedrohungen oder Diebstählen auch Cyberangriffe, wie das Innenministerium auf dpa-Anfrage mitteilte.