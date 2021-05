Judenhass-Parolen in Gelsenkirchen: Polizei identifiziert Tatverdächtigen

Der Eingang der Synagoge. Am Vorabend hatte die Polizei einen antisemitischen Demonstrationszug gestoppt, der sich in ihre Richtung bewegte.

Gelsenkirchen. Auf eine antisemitische Demo in Gelsenkirchen am Mittwochabend reagiert der Zentralrat der Juden empört – und zeigt Szenen vor einer Synagoge per Twitter.

Nach antisemitischen Vorfällen in Gelsenkirchen hat die Polizei einen Tatverdächtigen identifiziert. Es handelt sich um einen 26 Jahre alten Deutsch-Libanesen aus Gelsenkirchen, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Der Staatsschutz