Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Beckum. Ein mutmaßlicher Serientäter, der am Wochenende mehreren Seniorinnen in Beckum die Handtasche aus dem Rollator gerissen haben soll, sitzt in Untersuchungshaft.

Er sei am Dienstag nach einem versuchten Wohnungseinbruch festgenommen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 29-Jährige steht demnach unter Verdacht, am vergangenen Samstag und Sonntag drei Frauen im Alter von 92, 86 und 80 Jahre