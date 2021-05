Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf.

Gütersloh. Ein unbekannter Radfahrer hat in Gütersloh eine Autofahrerin ausgebremst, sie beleidigt und geschlagen.

Laut Polizei behauptete er, die 36 Jahre alte Frau habe ihn vorher fast von der Straße gedrängt. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, hatte der Mann die Frau am Montagmorgen überholt und an einer Kreuzung sein Fahrrad vor ihrem Auto post