Ein Schriftzug weist auf das OVG in Münster hin.

Guido Kirchner/dpa/Archiv

Münster. Irakische Jesiden aus dem Distrikt Sindschar haben laut NRW-Oberverwaltungsgericht keinen generellen Anspruch auf eine Anerkennung als Flüchtlinge.

Derzeit drohe ihnen als Gruppe keine Verfolgung mehr durch die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS). Das entschied das OVG in Münster in zwei Verfahren und hob damit am Montag zwei anderslautende Urteile des Verwaltungsgerichts Düsseldorf