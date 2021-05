Nach halbem Jahr erstes Schwimmbad in NRW wieder geöffnet

Eine Frau taucht ins Becken ein.

Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

Billerbeck. Endlich mal wieder Schwimmen gehen: Über ein halbes Jahr war dies in NRW für normale Schwimmbadbesucher nicht möglich. Ein Freibad in Billerbeck macht nun den Anfang.

Erstmals seit über einem halben Jahr ist am Samstag in Nordrhein-Westfalen wieder ein Schwimmbad für den Publikumsverkehr geöffnet worden. Bei frischen 13 Grad Lufttemperatur startete am Vormittag im Rahmen eines Modellversuchs ein beheizte