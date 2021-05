Lolli-Tests in NRW – So funktionieren die Corona-Tests an Schulen

Einfache Handhabung: Ab dem 10. Mai führt NRW den Lolli-Test ein. Symbolfoto

imago images/Eibner

Düsseldorf. Ab Montag werden Schüler in NRW zweimal in der Woche mit einem Lolli-Test auf das Coronavirus getestet. Der Aufwand ist groß und es gibt einige Fallstricke.

An allen knapp 3800 Grund- und Förderschulen in Nordrhein-Westfalen werden die Schülerinnen und Schüler von diesem Montag an mit Lolli-Tests auf Corona getestet. Für die Schüler soll es einfacher zu handhaben sein. Und auch so ist einiges a