Paderborn. Ein laut Polizei geistig verwirrter Mann (37) hat in Paderborn aus Reifen an mindestens 42 Fahrzeugen die Luft abgelassen.

Er kam in eine psychiatrische Klinik.Wie die Polizei am Freitag berichtete, hatte sich der Mann am frühen Morgen auf einer Wache gemeldet und eine Strichliste mit sogar 48 Autos präsentiert. Die Beamten entdeckten letztlich 42 Autos, bei d