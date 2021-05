Alexander Zverev beim Tennis-Turnier in Halle dabei

Alexander Zverev ballt die Faust.

Sven Hoppe/dpa/archivbild

Halle (Westfalen). Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev wird auch in diesem Jahr wieder beim Tennis-Turnier im westfälischen Halle dabei sein.

Das teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. „Ich möchte endlich den Pokal in Halle gewinnen“, sagte Zverev, der aktuell beim Sandplatz-Turnier in Madrid aktiv ist.Die Noventi Open finden nach ihrer coronabedingten Absage im vergangenen