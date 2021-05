Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht durch eine Straße.

Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Hamm. Ein Fahrradfahrer ist in Hamm bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Der 45-Jährige sei am Montagabend auf seinem Rad in einer Einmündung mit einem Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Er wurde von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.