Kreis Coesfeld: Appell an die Bürger der Modellregion

„Kreisstadt Coesfeld“ steht auf dem Ortsschild.

Marcel Kusch/dpa/Archivbild

Havixbeck. Mit einem Appell an die Bürger ist der Kreis Coesfeld als erster Kreis oder Stadt in das NRW-Projekt Modellregion in der Corona-Krise gestartet.

„Die Dauer des Projektes hängt von jedem von uns ab“, hatten Landrat Christian Schulze Pellengahr (CDU) und die elf Bürgermeister des Kreises gemeinsam im Vorfeld gesagt und dazu aufgerufen, die Hygienemaßnahmen noch strenger einzuhalten.A