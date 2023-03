Notaufnahme Foto: dpa up-down up-down Todesfälle 23-Jähriger nach Auseinandersetzung in Köln gestorben Von dpa | 13.03.2023, 05:27 Uhr

Ein 23-Jähriger ist nach einer Auseinandersetzung in Köln gestorben. Anwohner im Stadtteil Stammheim hatten am Sonntagabend den Notruf gewählt, weil sich mehrere Menschen stritten, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte. Als die Beamten eintrafen, fanden sie den schwer verletzten Mann auf der Straße liegend. Trotz schnellen Eingreifens der Rettungskräfte erlag er seinen Verletzungen am Tatort. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.