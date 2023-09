Mülheim an der Ruhr 23-Jähriger bewirft Polizistin mit E-Scooter Von dpa | 04.09.2023, 15:48 Uhr Blaulicht Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 23-jähriger Mann hat in Mülheim an der Ruhr bei der Flucht vor der Polizei eine Beamtin mit einem E-Scooter beworfen und ist hinterher freiwillig zurückgekehrt - weil er bei der Verfolgung seinen Schlüsselbund verloren hatte. Er habe von den Beamten die Herausgabe seiner Schlüssel gefordert, teilte die Polizei am Montag mit. Stattdessen wurde er in Polizeigewahrsam genommen. Die Beamtin wurde leicht an den Beinen verletzt.