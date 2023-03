Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Oberbergischer Kreis 23-Jähriger bei Arbeiten unter Lkw eingeklemmt und getötet Von dpa | 22.03.2023, 18:05 Uhr

Ein Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Marienheide (Oberbergischer Kreis) unter einem Lastwagen eingeklemmt und getötet worden. Der 23-Jährige habe nach ersten Erkenntnissen am Mittwoch unter dem Lkw gelegen, um dort Arbeiten durchzuführen, teilte die Polizei mit. Das Fahrzeug war demnach zunächst hydraulisch abgestützt. Als die Hydraulik aber plötzlich die Luft verloren habe, sei der Mann unter dem Lkw eingeklemmt worden. Rettungskräfte bargen den Mann, der noch an der Unfallstelle starb. Die Ermittlungen zu den genauen Unfallumständen laufen.