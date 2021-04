Gerry Weber will verstärkt auf Outlets und E-Commerce setzen

Eine Passantin geht an einer Filiale des Modeherstellers Gerry Weber vorbei.

Oliver Berg/dpa/archivbild

Halle (Westfalen). Der mit tiefroten Zahlen kämpfende Modehersteller Gerry Weber will in Zukunft mehr Präsenz in Factory Outlets zeigen und sein E-Commerce-Geschäft deutlich ausbauen.

Das Modeunternehmen kündigte am Freitag bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2020 an, in den Factory Outlets weitere Flächen eröffnen zu wollen. Diese sind dank einer Flut von Rabattangeboten zu Kundenmagneten geworden. Außerdem sollen die