Kein geselliger Maifeiertag in der Pandemie

Die bunten Bänder eines Maibaumes flattern im Wind.

Federico Gambarini/dpa/Archivbild

Hamm. Bäumchen für die Liebste und feucht-fröhliche Touren mit dem Bollerwagen: Corona macht aus den Mai-Traditionen ein einsames Vergnügen. Die Behörden appellieren, sich auch am Feiertag zu beschränken - um ein Bollerwagenverbot wird noch gestritten.

Kontaktregeln, Ausgangssperren und das Partyverbot verderben in der andauernden Corona-Pandemie viele sonst so gesellige Traditionen zum 1. Mai. Die Regeln der Bundesnotbremse und Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus gelten auch am Maif