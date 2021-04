Brand in Gartenlaube in Greven – Ein Toter geborgen

Das Feuer wurde mittlerweile gelöscht.

NWM-TV

Osnabrück. In Greven hat es am Dienstagnachmittag in einer Gartenlaube gebrannt. Die Feuerwehr hat einen Toten geborgen.

Laut ersten Angaben der Polizei hat es einen Einsatz in einer Kleingartensiedlung gegeben. In einer Gartenlaube sei demnach ein starker Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr hat aus der Gartenlaube einen Toten geborgen. Die Identität des Toten