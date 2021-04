Ein medizinischer Mitarbeiter hält einen negativen SARS-CoV-2-Antigentest in der Hand.

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Münster. Schüler in Nordrhein-Westfalen dürfen auch ohne die Vorlage eines negativen Corona-Tests an den Abschlussprüfungen teilnehmen.

Das hat das Verwaltungsgericht Münster in einem Beschluss vom 26. April klargestellt. Laut Mitteilung von Dienstag betrifft diese Entscheidung sowohl Prüfungen an Schulen als auch Berufsabschlussprüfungen. Der Antragsteller wollte per eins