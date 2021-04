Ein Streifenwagen mit dem LED-Schriftzug "Unfall" steht auf einer Straße.

Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Herford. Weil eine Katze die Fahrbahn kreuzte, ist eine 40-jährige Frau in Herford beim Ausweichmanöver mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt.

Um das in einer Kurve plötzlich aufgetauchte Tier nicht zu überfahren, sei die Fahrerin am Montag ausgewichen und mit ihrem Fahrzeug mit einem Baum am Straßenrand kollidiert. Von dort schleuderte der Wagen zurück auf die Fahrbahn und blieb