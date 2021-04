Medizinischer Mundschutz liegt auf einem Tisch.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Münster. Die Zahl der in sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner ist in Nordrhein-Westfalen auf hohem Niveau nahezu konstant geblieben.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag sie am Dienstag bei 186,6 und damit 0,2 Prozentpunkte niedriger als am Vortag (186,8). Am Sonntag hatte die wichtige Kennziffer noch 185,9 betragen. Den RKI-Angaben zufolge wurden in NRW bin