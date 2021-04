Eine Helferin steckt einen Rachenabstrich in ein Röhrchen.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Münster. Aufgrund einer gesunkenen Zahl der in 7 Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner kommt Münster vorerst um Einschränkungen wegen der „Bundesnotbremse“ herum.

