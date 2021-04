Trainer Frank Kramer von Arminia Bielefeld beobachtet das Spiel.

Matthias Balk/dpa/Archivbild

Bielefeld. Arminia Bielefelds Trainer Frank Kramer warnt nach der jüngsten Erfolgsserie im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga vor einem Spannungsabfall.

„Im Englischen heißt es: It's not over, till it's over“, sagte Kramer mit Blick auf die restlichen vier Saisonspiele. Vor dem Duell am Sonntag bei Borussia Mönchengladbach (18.00 Uhr/Sky) steht die Arminia dank der jüngsten Serie von vier