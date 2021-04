Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Haltern am See. Bei der Verfolgungsjagd eines verdächtigen Autos in Haltern hat ein Polizist am Mittwochabend auf den Fluchtwagen geschossen, der zuvor auf ihn zugefahren war.

Getroffen wurde ein Reifen, verletzt wurde niemand. Erst später konnten die beiden Autoinsassen gefasst werden. Es handelt sich um eine 27-Jährige und einen 39-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Bei ihnen seien Drogen und ein Messer gefunden w