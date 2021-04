Zwei Verletzte nach Dachstuhlbrand in Detmold

Ein Krankenwagen ist mit Blaulicht im Einsatz.

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Detmold. Bei eine Dachstuhlbrand in Detmold sind zwei Menschen verletzt worden.

Sie wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag mitteilte. Demnach hatte der Dachstuhl am Mittwochnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Er