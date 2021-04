Ein Polizeiauto mit der Aufschrift LED-Aufschrift "Unfall".

Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Gütersloh. Weil er für eine Entenfamilie bremste, hat ein Lastwagen-Fahrer (50) in Gütersloh einen folgenschweren Unfall ausgelöst: Erst krachte ein zweiter Laster in den Lkw, dann fuhr ein dritter in den Unfall hinein.

Der Fahrer (61) des mittleren Transporters wurde im Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt.Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der 50-Jährige nach eigenen Angaben die Entenfamilie gesehen, die gerade über die Straße watschelte